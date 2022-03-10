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Посол России рассказал, как рост цен на газ влияет на Францию

Анна Касаткина
20:14 10.03.2022
Франция - одна из стран Евросоюза, меньше других подверженных влиянию цен от российского газа, уточнил Алексей Мешков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pexels.com
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Цены на коммунальные услуги во Франции растут, доля российского топлива для страны составляет 17%, однако она менее других подвержена изменениям стоимости. Об этом «Звезде» заявил посол РФ во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков.

«Цены на коммуналку во Франции растут, но надо исходить из того, что Франция может быть среди главных стран Евросоюза, которые меньше всего подвержены влиянию цен от российского газа. Здесь очень развита атомная энергетика, традиционно растут поставки из других источников, скажем, из того же Алжира. Но 17% - это много», - сказал он.

Цена газа на бирже в Европе на неделе обновила исторический рекорд и достигла почти 4000 долларов за 1 тысячу кубометров. Такие стабильно высокие цены наблюдаются впервые в истории европейских газовых хабов. Рост биржевых котировок фиксируется на фоне ввода рядом западных стран санкций против России после того, как РФ начала специальную операцию на Украине.

Ранее в Евросоюзе заявили, что будут постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России. Точных дат по данному прогнозу в настоящий момент нет.

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