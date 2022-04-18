В ООН заявили, что Украина готова создать гуманитарную группу с Россией

По словам замгенсека ООН, Украина согласилась с предложением о создании контактной группы для обсуждения с Россией вопросов прекращения огня и создания гуманитарных коридоров.

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Замгенсека ООН Мартин Гриффитс на брифинге заявил, что организация предложила России и Украине обсудить гуманитарные вопросы в онлайн-формате или очно. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров.

«Украина согласилась с нашими предложениями, мы ждем аналогичного ответа от Российской Федерации», — передает слова замгенсека ТАСС.

Мартин Гриффитс отметил, что обсудит ситуацию на Украине с президентом Турции. После встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом замгенсека ООН планирует снова посетить Россию.

Ранее стало известно, что силами Российской Федерацией на Украину доставлено уже более 12 тысяч тонн гуманитарных грузов и проведено 840 гуманитарных акций. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.