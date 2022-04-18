Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, добавили в ведомстве.

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Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 25 апреля. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сообщили в ведомстве.

В агентстве обратили внимание, что другие аэропорты страны, в том числе международные, продолжают функционировать в штатном режиме.