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Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ

Анна Назайкина
09:05 18.04.2022
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, добавили в ведомстве.
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ
© Фото: Pexels
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Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 25 апреля. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сообщили в ведомстве.

В агентстве обратили внимание, что другие аэропорты страны, в том числе международные, продолжают функционировать в штатном режиме.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», - добавили в Росавиации.

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