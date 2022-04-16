Материалы следствия: отважный защитник Ирмино, не доживший двух недель до совершеннолетия

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В Ирмино 17-летний Никита Зленко отправился перекрывать поврежденный снарядом газопровод, чтобы не допустить взрыва. Спустя 15 минут он попал под огонь украинских националистов и погиб.

Никите вручили медаль «За отвагу» посмертно, награду передали маме подростка. Его подвиг останется в памяти жителей народных республик.

Он учился в колледже на сварщика, мечтал пойти служить в армию и после работать строителем. До своего совершеннолетия Никита не дожил две недели. Его вспоминают как жизнерадостного и ничего не боящегося молодого человека. Он был справедливым, все говорил в глаза, занимался боксом и стремился работать. С ним обо всем можно было поговорить.

«Звезда» продолжит собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов в рамках проекта «#Материалы следствия».

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