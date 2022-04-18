Володин заявил, что продленка в школах станет частью образовательного процесса

Председатель государственной думы отметил, что на сегодняшний день группы продленного дня есть только в трети школ РФ.

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что группы продленного дня станут частью образовательного процесса. За данную инициативу проголосовали 72% пользователей в Telegram-канале чиновника.

Согласно законопроекту, решение об открытии групп будет принимать образовательная организация с учетом мнения родителей. Вдобавок, наряду с присмотром и уходом за детьми в рамках этой программы следует осуществлять подготовку к учебным занятиям, проводить кружки и секции, культурные мероприятия и другое. Для снижения родительской платы будет установлено право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня.

«Решение об их открытии и порядке по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений... Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом», - сообщил в своем Telegram-канале Володин.

Володин подчеркнул, что по этому вопросу «еще есть над чем работать». По его словам, на сегодняшний день группы продленного дня есть только в трети школ РФ.



Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что проблем с бумагой нет и ЕГЭ состоится в установленные сроки.