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Володин заявил, что продленка в школах станет частью образовательного процесса

Андрей Неделя
08:55 18.04.2022
Председатель государственной думы отметил, что на сегодняшний день группы продленного дня есть только в трети школ РФ.
Володин заявил, что продленка в школах станет частью образовательного процесса
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что группы продленного дня станут частью образовательного процесса. За данную инициативу проголосовали 72% пользователей в Telegram-канале чиновника.

Согласно законопроекту, решение об открытии групп будет принимать образовательная организация с учетом мнения родителей. Вдобавок, наряду с присмотром и уходом за детьми в рамках этой программы следует осуществлять подготовку к учебным занятиям, проводить кружки и секции, культурные мероприятия и другое. Для снижения родительской платы будет установлено право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня.

«Решение об их открытии и порядке по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений... Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом», - сообщил в своем Telegram-канале Володин.

Володин подчеркнул, что по этому вопросу «еще есть над чем работать». По его словам, на сегодняшний день группы продленного дня есть только в трети школ РФ.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что проблем с бумагой нет и ЕГЭ состоится в установленные сроки.

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