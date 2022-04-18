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Теряя связь с близкими: как украинские операторы блокируют звонки жителей Бердянска

Виктория Косогляденко
08:10 18.04.2022
Многие из тех, у кого семья и друзья живут в других областях, потеряли возможность свободно общаться с ними или просто не могут им дозвониться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бердянск возвращается к мирной жизни. В городе заработала местная администрация, коммунальные предприятия и объекты социальной сферы. Российские военные регулярно привозят гуманитарную помощь - это продукты и лекарства, так что у людей есть то необходимое, что позволяет продержаться. Однако киевский режим поджимает жителей города со всех сторон.

Одной из наболевших тем, по словам жителей, является телефонная связь, которая больше не объединяет с близкими в других регионах. Многие из тех, у кого семья и друзья живут в других областях, потеряли возможность свободно общаться с ними или просто не могут им дозвониться, так как украинские операторы осуществляют блокировку звонков.

«Если праздные разговоры “по чем колбаса”, то пожалуйста, а, если о серьезных вещах, о новом порядке, нас моментально через 30 секунд выключают - это явно прослушка», - считает местная жительница Людмила Карпова.

На центральной площади Бердянска каждый день собираются люди. Здесь формируется очередь на получение медикаментов, продовольственной гуманитарки и выезд эвакуации из города. Оставшись без поддержки государства, жители Бердянска решают справляться самостоятельно. Все лишнее - долой с глаз. Так, со здания горисполкома был снят герб Украины.

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