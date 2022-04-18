В России разрабатывают цифровой алгоритм выявления рака легких

Как сообщается, исследователям уже удалось добиться того, что искусственный интеллект способен различать «подозрительные» участки легких на КТ и дополнительно их подсвечивать.

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Ученые из Медицинского университета имени И. М. Сеченова занимаются разработкой цифрового алгоритма, который будет способен находить узловые образования в легких по данным компьютерной томографии. Ожидается, что это даст возможность исключить человеческий фактор при рассмотрении данных и обнаруживать онкологическое заболевание на более ранних стадиях.

«Ученые Института персонализированной онкологии НЦМУ "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение" разрабатывают цифровую модель обнаружения узловых образований в легких по данным компьютерной томографии (КТ) с применением искусственного интеллекта», - рассказали РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.

Было добавлено, что исследователям уже удалось добиться того, что искусственный интеллект способен различать «подозрительные» участки легких на КТ и дополнительно их подсвечивать.

Ученые полагаются, что впоследствии технология будет способна не только диагностировать рак легких, она также сможет оценивать опухолевую ткань и помогать в выборе наиболее эффективной схемы лечения для пациента.

«Объем информации, который приходится обрабатывать врачу-рентгенологу во время работы – огромен. К сожалению, к концу трудового дня "глаз замыливается". Это может повлиять на увеличение вероятности пропуска или неадекватной оценки изображения. Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта...поможет врачам не упустить случаи, требующие особенного внимания», – сказала директор Института персонализированной онкологии университета Марина Секачева.

Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте им. Блохина Игорь Самойленко рассказал, какие обследования стоит ежегодно проходить россиянам для ранней диагностики онкологических заболеваний.