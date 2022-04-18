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Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми

Анна Касаткина
06:15 18.04.2022
Склонные к чересчур жизнерадостному поведению люди слишком заботятся о мнении окружающих и часто ведут себя неискренне.
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
© Фото: pexels.com
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Напускная жизнерадостность или так называемый «токсичный позитив» может плохо отражаться на психическом состоянии человека, отношениях с другими людьми и даже нанести вред здоровью. Об этом предупредила психолог и кандидат наук Сюзанна Деджес-Уайт.

По словам специалиста, «токсичный позитив» - это вера в то, что нужно сохранять оптимистичный настрой, какой бы ужасной или сложной ни была ситуация. Такой подход, уточнила Деджес-Уайт, мешает видеть вещи такими, какие они и есть, а также искренне общаться, и приводит к подавлению эмоций.

Склонные к подобному поведению люди, объяснила психолог в статье для Psychology Today, притворяются слишком веселыми, слишком заботятся о том, что о них подумают окружающие и пытаются смягчить любое некомфортное общение при помощи приятных слов. Они также обесценивают свои чувства, не принимают грусть и разочарование, испытывают стыд за открытое выражение любых негативных переживаний.

Деджес-Уайт предупредила, что подобное поведение может негативно сказаться на физическом самочувствии и привести к лишнему весу из-за подваленных эмоций.

«Подавленные эмоции обязательно проявятся, и это может произойти в неподходящей обстановке», - пояснила она.

Кроме того, подобный «токсичный позитив» плохо сказывается на отношениях: неискренность приводит к отсутствию истинной близости и поверхностным взаимоотношениям, отметила специалист.

Избавиться от такого поведения поможет признание не только хороших, но и плохих эмоций, в том числе, при общении с другими людьми. Так, вместо фразы «Тебе нечего переживать, все хорошо» можно попробовать сказать: «Я вижу, что тебе эмоционально плохо сейчас. Как я могу тебе помочь?», посоветовала психолог.

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