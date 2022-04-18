В Сбербанке рассказали о масштабной украинской атаке на карты россиян

По словам эксперта, количество попыток списаний денежных средств доходило до десятка тысяч в минуту.

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Сбербанк предотвратил масштабную атаку на карты граждан России со стороны украинского разработчика приложений. В один день иностранная компания предприняла попытку списать средства по всей накопленной базе клиентов, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту», - отметил Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, украинская компания с около 50 различных официальных приложений, нарушая требования международных платежных систем, собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов.

«Все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных», - добавил зампред правления Сбербанка.

По словам Кузнецова, всего финорганизация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний.

Несколькими днями ранее сообщалось о том, что в магазине Google Play из-за введенных антироссийских санкций пропал доступ к мобильному приложению «СберБанк Онлайн» на платформе Android. Также уточнялось, что ранее установленное приложение работает в штатном режиме. При этом в банке подчеркнули, что средства клиентов находятся в безопасности