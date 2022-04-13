Приложение Сбербанка пропало из доступа в магазине Google Play

В пресс-службе банка отметили, что приложение можно скачать с официального сайта.

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В магазине Google Play пропал доступ к мобильному приложению «СберБанк Онлайн» на платформе Android. При этом ранее установленное приложение работает в штатном режиме. В банке подчеркнули, что средства клиентов находятся в безопасности.

«Из-за введенных санкций мобильное приложение "СберБанк Онлайн" на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка», - говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

Ранее Сбербанк России рекомендовал российским пользователям не обновлять программное обеспечение на своих устройствах. Это связано с участившимися случаями распространения провокационного контента и вредоносного кода, который может нанести вред как людям, так и IТ-инфраструктуре.