Смертельный детокс: врач предупредил об опасных последствиях «чистки» организма

Вместо так называемой «чистки» при появлении жалоб на здоровье специалист посоветовал посетить медучреждение.

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Детокс-программы, якобы нацеленные на «очищение» организма, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже летальному исходу. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

Как правило, авторы подобных методик, предполагающих голодание и прием пищевых добавок, не могут точно указать, от чего именно нужно «чистить» организм, говоря лишь об условных «токсинах и шлаках», отмечает Ковальков.

«Я не знаю такого вещества, с которым печень не может справиться сама», - уточнил он в беседе с радио Sputnik.

В то же время детокс способен нанести организму очень тяжелый вред, вплоть до остановки сердца или нарушения функций печени, так как не каждый человек знает о сложных заболеваниях и его течении в организме, уточнил специалист.

«Детокс в такой ситуации может привести к остановке сердца, к нарушению функций печени, разбалансировке гормонального фона, ко всему, что угодно», - подчеркнул врач.

Вместо так называемой «чистки» при появлении жалоб на здоровье Ковальков посоветовал проконсультироваться с доктором.

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