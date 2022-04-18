В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Смертельный детокс: врач предупредил об опасных последствиях «чистки» организма

Анна Касаткина
03:36 18.04.2022
Вместо так называемой «чистки» при появлении жалоб на здоровье специалист посоветовал посетить медучреждение.
Смертельный детокс: врач предупредил об опасных последствиях «чистки» организма
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Детокс-программы, якобы нацеленные на «очищение» организма, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже летальному исходу. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

Как правило, авторы подобных методик, предполагающих голодание и прием пищевых добавок, не могут точно указать, от чего именно нужно «чистить» организм, говоря лишь об условных «токсинах и шлаках», отмечает Ковальков.

«Я не знаю такого вещества, с которым печень не может справиться сама», - уточнил он в беседе с радио Sputnik.

В то же время детокс способен нанести организму очень тяжелый вред, вплоть до остановки сердца или нарушения функций печени, так как не каждый человек знает о сложных заболеваниях и его течении в организме, уточнил специалист.

«Детокс в такой ситуации может привести к остановке сердца, к нарушению функций печени, разбалансировке гормонального фона, ко всему, что угодно», - подчеркнул врач.

Вместо так называемой «чистки» при появлении жалоб на здоровье Ковальков посоветовал проконсультироваться с доктором.

Ранее в Минздраве рассказали, как уберечь себя от простудных заболеваний весной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:09 В стране и мире
Банки возобновили продажу наличной валюты гражданам
00:43 В стране и мире
ВСУ обстреляли Горловку в ДНР
00:10 В стране и мире
СМИ: Украина запросила $50 миллиардов у МВФ и стран G7
23:13 В стране и мире
Видео
Беззащитных не бросят: как ВС РФ досталяют гумпомощь в города Харьковской области
19:53 Армия
Видео
МО РФ: средствами ПВО в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29
Популярное
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие
Видео
МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран
Видео
МО РФ: безвозвратные потери украинской армии, Нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек
Видео
Главнокомандующий ВМФ и командование ЧФ провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.