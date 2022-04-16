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Сезон простуд: в Минздраве рассказали о мерах профилактики заболеваний весной

Алексей Курильченко
13:15 16.04.2022
Наступление весны приносит с собой не только тепло, но и проблемы с давлением, иммунитетом и витаминами.
Сезон простуд: в Минздраве рассказали о мерах профилактики заболеваний весной
© Фото: Jochen Tack, imagebroker, Globallookpress
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Наступление весны всегда сопровождается перепадами температур и атмосферного давления. Люди, испытывающие проблемы с давлением, могут испытывать в таких условиях недомогание и даже заболеть. Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина дала несколько советов, чтобы сохранить здоровье весной.

«Людям с повышенным давлением нужно одеваться теплее, избегать физического и эмоционального переутомления, чаще проветривать помещение, исключить или хотя бы сократить количество соленой, пряной и жирной пищи, напитков с кофеином. Лицам с гипотонией рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, заняться активным спортом (бег трусцой, велопрогулки, плаванье), пить много жидкости. Можно выпить крепкий чай или кофе, но не более трех чашек в день», - приводит слова специалиста сайт Минздрава

Драпкина также сообщила о весеннем гиповитаминозе, который происходит из-за того, что в продуктах за зиму становится меньше витаминов. Из-за этого страдает иммунная система, что может привести к простуде. Следует следить за питанием и увеличить количество свежих овощей и фруктов в рационе.

«Весенний период – это сезон простуд. Наверное, все уже наизусть знают правила профилактики ОРВИ. И все же напомню еще раз: влажная уборка, избегание многолюдных мест, гигиена рук и ношение масок может значительно снизить вероятность заражения вирусными инфекциями. А чтобы защитить себя от тяжелых последствий COVID-19, необходимо пройти вакцинацию. Это эффективный и безопасный способ сохранить свое здоровье», - говорится в сообщении.

Ранее доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков рассказал, как снизить давление без препаратов. Он посоветовал придерживаться менее калорийного питания. Медик утверждает, что избавление от пяти лишних килограммов позволит снизить артериальное давление на 10 мм. рт. ст.

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