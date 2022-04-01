СК России предъявил обвинение в геноциде 22 высокопоставленным украинцам

В Следственном комитете отметили, что по-прежнему сохраняются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения.

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Следственным комитетом России 22 украинским лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения.

Среди таковых обвиняемых значится бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генерального штаба Минобороны Украины Виктор Муженко, а также другие должностные лица из числа командования. Сообщается, что обвинения предъявлены на основании анализа большого массива данных и документов.

«В ходе расследования Следственным комитетом постоянно анализируется большой массив документов и иные данные. Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса», - сообщается на сайте СК России.

Также Следственный комитет обсудил вопросы расследования преступлений, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения ДНР и ЛНР. Обсуждение прошло в рамках оперативного совещания в Ростове-на-Дону под руководством Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Глава СК России подчеркнул, что ключевой причиной жертв среди мирного населения «по-прежнему остаются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения».

«На сегодняшний день следователями установлены многочисленные факты жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, в том числе факты, свидетельствующие о разработке биологического оружия, военные и иные преступления, среди которых пытки военнослужащих и мирных граждан, наемничество, похищения людей, незаконное лишение свободы, геноцид, экстремизм и др.», - гласит опубликованная информация.

В заключении совещания председатель Следственного комитета Бастрыкин обратил внимание на главную задачу ведомства, состоящую в недопущении безнаказанности украинских националистов, совершивших преступления против мирных жителей Донбасса - женщин, стариков, детей.

«Все мы сегодня работаем на реальный результат», - призвал Александр Бастрыкин.

Ранее председатель СК России поручил расследовать осаду роддома в Мариуполе украинскими боевиками. По данным штаба территориальной обороны ДНР, боевики осадили роддом №2 и не позволяют женщинам выйти за водой к ближайшей скважине в частном секторе Мариуполя.

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