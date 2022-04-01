В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК России предъявил обвинение в геноциде 22 высокопоставленным украинцам

Марина Крижановская
08:25 01.04.2022
В Следственном комитете отметили, что по-прежнему сохраняются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения.
СК России предъявил обвинение в геноциде 22 высокопоставленным украинцам
© Фото: Victor, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Следственным комитетом России 22 украинским лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения.

Среди таковых обвиняемых значится бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генерального штаба Минобороны Украины Виктор Муженко, а также другие должностные лица из числа командования. Сообщается, что обвинения предъявлены на основании анализа большого массива данных и документов.

«В ходе расследования Следственным комитетом постоянно анализируется большой массив документов и иные данные. Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса», - сообщается на сайте СК России.

Также Следственный комитет обсудил вопросы расследования преступлений, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения ДНР и ЛНР. Обсуждение прошло в рамках оперативного совещания в Ростове-на-Дону под руководством Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Глава СК России подчеркнул, что ключевой причиной жертв среди мирного населения «по-прежнему остаются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения».

«На сегодняшний день следователями установлены многочисленные факты жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, в том числе факты, свидетельствующие о разработке биологического оружия, военные и иные преступления, среди которых пытки военнослужащих и мирных граждан, наемничество, похищения людей, незаконное лишение свободы, геноцид, экстремизм и др.», - гласит опубликованная информация.

В заключении совещания председатель Следственного комитета Бастрыкин обратил внимание на главную задачу ведомства, состоящую в недопущении безнаказанности украинских националистов, совершивших преступления против мирных жителей Донбасса - женщин, стариков, детей.

«Все мы сегодня работаем на реальный результат», - призвал Александр Бастрыкин.

Ранее председатель СК России поручил расследовать осаду роддома в Мариуполе украинскими боевиками. По данным штаба территориальной обороны ДНР, боевики осадили роддом №2 и не позволяют женщинам выйти за водой к ближайшей скважине в частном секторе Мариуполя.

Электричество включают дважды в сутки, а еще, когда нужно принять роды. В подвале с конца февраля на свет появились 26 малышей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:46 В стране и мире
В «Роснефти» заявили, что пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Белгороде нет
05:02 Армия
Видео
Полный контроль: кадры действий морских пехотинцев и ВДВ в Киевской области
05:00 Армия
Видео
Минобороны опубликовало кадры сопровождения колонн военной полицией РФ в ходе спецоперации
03:08 Армия
Видео
Водители дивизиона БРК «Бал» КФл показали вождение в экстремальных условиях в Дагестане
07:46 В стране и мире
В МИД заявили, что Россия не будет просить отменить санкции
Популярное
Видео
«Дети света не видят»: как мариупольский роддом продолжает работу под обстрелами
Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.