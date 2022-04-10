СМИ: ОБСЕ могла передавать ВСУ данные о расположении сил ДНР

Утверждается, что ранее были обнаружены в ряде поселков устройства организации, которые, по всей видимости, помогали корректировать удары украинских военных.

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ОБСЕ могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР. Об этом RT сообщили источники в силовых структурах. Напомним, еще 1 марта об этом заявлял официальный представитель ведомства Эдуард Басурин. Тогда он обвинил международную организацию в нарушении принципов беспристрастной работы.

Как утверждает СМИ, силовые структуры обнаружили в ряде поселков технические устройства организации, которые, по всей видимости, помогали корректировать удары украинских военных.

«Девятого марта на базе автомобильного прицепа обнаружено устройство с видеокамерой высокого разрешения, предназначенной для видеофиксации нарушения режима прекращения огня на ЛБС (линии боевого соприкосновения) сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ», - говорится в документе силового ведомства.

Уточняется, что на одном автомобильном прицепе была размещена камера ОБСЕ, которая предназначалась в прошлом для видеофиксации нарушения режима прекращения огня. Утверждается, что на ее карте памяти были обнаружены файлы, указывающие на корректировку оператором ударов по селам Безыменное и Саханка.

Ранее власти Донецкой Народной республики приняли решение о прекращении деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на своей территории. Соответствующее заявление сделали в Государственном комитете обороны республики.