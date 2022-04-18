МО РФ: националисты держат в заложниках более шести тысяч иностранных граждан

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты по-прежнему удерживают в заложниках 6 тысяч 208 иностранных граждан.

«Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и на территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», - сказал Мизинцев.

Он отметил, что ВС РФ ежедневно с 8.00 до 19.00 (мск) открывают гуманитарный коридор, который является безопасной полосой движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. При этом украинские власти по-прежнему отказываются от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.

Ранее начальник НЦУО заявил о готовящихся Украиной провокациях с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. По словам Мизинцева, для этого из числа боевиков нацбатов были созданы более 70 мобильных групп. Их задача - обстрелять православные храмы в пасхальную ночь.