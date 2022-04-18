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«Режиссер великих спектаклей»: ректор ГИТИСа рассказал о творческом наследии Хейфеца

Ян Брацкий
21:54 18.04.2022
Театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни после болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Ушедший из жизни Леонид Хейфец был выдающимся театральным режиссером, который умел очень тонко чувствовать актера. Таким Леонид Ефимович запомнился ректору ГИТИСа и театральному критику Григорию Заславскому, который поделился своими воспоминаниями о мэтре в разговоре со «Звездой».

«Когда меня назначили ректором ГИТИСа, я позвонил Леониду Ефимовичу и попросил его о встрече. Мы с ним гуляли переулками около дома, где он жил, где я не один раз бывал. Он мне давал советы, как вести себя в ГИТИСе. И я этим советам следовал всегда. Я знаю, что он не только человек, который очень хорошо ко мне относился, но и великий режиссер. Он был режиссером великих спектаклей и это постановки, ставшие символом эпохи», - рассказал Заславский.

С его слов, Хейфец как никто другой чувствовал сцену. Его работы становились образцами психологического театра и трогали до глубины души.

«Там, где не было выдающихся ролей, там были спектакли невероятного ощущения. Я не видел спектаклей других режиссеров, которые так бы чувствовали сцену. Он умел чувствовать актеров. Его спектакли последних лет показывают какую то неисчерпаемость психологического театра. Это доказывал Хейфец своими спектаклями», - добавил ректор ГИТИСа.

Театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни. До этого он болел и лежал в больнице, из которой не так давно выписался. Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Режиссер полюбился зрителю по многочисленным театральным постановкам, среди которых - «Вишневый сад» Антона Чехова, «Доходное место» Александра Островского и другие.

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