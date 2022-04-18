Умер режиссер Леонид Хейфец
На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, где находился на лечении.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Умер театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец. Народного артиста Российской Федерации не стало на 88-м году жизни. О трагедии сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость - Леонида Ефимовича не стало», - передает ТАСС слова Заславского.
Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Режиссер полюбился зрителю по многочисленным театральным постановкам, среди которых - «Вишневый сад» Антона Чехова, «Доходное место» Александра Островского и другие. О дате и месте прощания с Леонидом Ефимовичем будет сообщено позже.