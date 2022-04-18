В стране и мире Умер режиссер Леонид Хейфец Ян Брацкий На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, где находился на лечении. © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press Читайте нас на: Умер театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец. Народного артиста Российской Федерации не стало на 88-м году жизни. О трагедии сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. «На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость - Леонида Ефимовича не стало», - передает ТАСС слова Заславского. Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Режиссер полюбился зрителю по многочисленным театральным постановкам, среди которых - «Вишневый сад» Антона Чехова, «Доходное место» Александра Островского и другие. О дате и месте прощания с Леонидом Ефимовичем будет сообщено позже. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика