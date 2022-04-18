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МО РФ: в Днепропетровске уничтожен завод по ремонту тактических ракет «Точка-У»

20:04 18.04.2022
Кроме того, были уничтожены склады с вооружением и топливом, а также командный пункт территориальной обороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 84 военным объектам ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У", в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны, в районе населенного пункта Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива», - сообщил Конашенков.

Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск, добавил официальный представитель российского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России в районе Львова нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. В результате был уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран, отметил Конашенков.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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