Армия МО РФ: в Днепропетровске уничтожен завод по ремонту тактических ракет «Точка-У» Кроме того, были уничтожены склады с вооружением и топливом, а также командный пункт территориальной обороны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 84 военным объектам ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У", в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны, в районе населенного пункта Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива», - сообщил Конашенков. Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск, добавил официальный представитель российского оборонного ведомства. Ранее стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России в районе Львова нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. В результате был уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран, отметил Конашенков. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика