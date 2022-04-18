Армия ВКС РФ уничтожили логистический центр ВСУ и крупные партии иностранного вооружения подо Львовом Кроме того, в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были уничтожены 16 военных объектов Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Воздушно-космические силы (ВКС) России в районе Львова нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран. Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов», - сообщил Конашенков. Кроме того, в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были уничтожены 16 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика