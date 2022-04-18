Марин Ле Пен признала, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума

Ле Пен также отметила важность сближения с Россией в целях обеспечения безопасности всей Европы.

© Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, Globallookpress

Лидер правой партии «Национальное объединение» заявила, что Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, который прошел на полуострове в марте 2014 года.

«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», - сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Bleu.

Кандидат в президенты Франции добавила, что не хочет допустить союза России и Китая, а сближение с Россией необходимо Европе в интересах безопасности континента.



Ранее Ле Пен подчеркнула, что ни один из 19 депутатов Европарламента от «Национального объединения» не проголосовал за санкции Евросоюза против России.