Минобороны Турции показало кадры начала спецоперации против иракских курдов

В Анкаре заявили, что начали операцию после появившихся данных о подготовке терактов с территории соседнего государства.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: TURKISH DEFENSE MINISTRY

Минобороны Турции опубликовало кадры военной операции, которую официальная Анкара начала против курдов в Ираке. В ней задействованы спецназ и военно-воздушные силы.

Основные события разворачиваются в трех районах на севере страны. Именно там, по данным турецкого оборонного ведомства, сосредоточено большое количество инфраструктуры и бойцов Рабочей партии Курдистана - организация в Турции признана террористической.

Десятки целей - от складов боеприпасов до штабов курдского командования - уничтожены. При этом в Анкаре уточняют - атакам не подвергаются гражданские объекты. В Минобороны также объясняют, что операцию начали после появившихся данных о том, что курды готовят серию терактов с территории соседнего государства. Напомним, что это не первый случай, когда Анкара воюет с курдскими отрядами в приграничных странах, в том числе в Ираке.