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В Минобороны Турции заявили о новой военной операции на севере Ирака

Андрей Неделя
07:11 18.04.2022
По информации ведомства, единственная цель турецких военных - ликвидация РПК, которая признана властями страны террористической организацией.
В Минобороны Турции заявили о новой военной операции на севере Ирака
© Фото: Tunahan Turhan Keystone Press Agency Globallookpress
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Вооруженные силы Турции начали новую военную операцию против курдов на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Anadolu. По данным издания, армия задействовала силы спецназа и военно-воздушные силы. По информации главы Минобороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям и складам боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана турецкими властями террористической организацией.

«Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты... Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет», - заявил он.

Анкара заявила, что единственная цель турецких военных - ликвидация террористов. Армия работает с максимальной осторожностью, чтобы гражданские лица, окружающая среда, культурные и религиозные объекты не были повреждены.

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