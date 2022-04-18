«Карательные законы»: эксперт оценил ограничения Киева на выезд украинцев за рубеж

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Запрет украинским беженцам покидать территорию страны без загранпаспортов является издевательством со стороны официального Киева. В этом не сомневается военный эксперт Виктор Баранец. В беседе со «Звездой» он отметил, что таким образом украинские власти нарушают основы собственной конституции.

«В украинском обществе по мере того, как длится наша спецоперация, назревает военно-социальный кризис. Это связано с людьми, которые хотят покинуть свою страну. Вводятся жестокие карательные законы. Мы можем говорить про свободы человека, которые выброшены на киевскую помойку. Ограничивается свобода передвижения. Это один из ключевых моментов украинской конституции. Забудем о таком документе, как украинская конституция. Зеленский и его генералы начихали на нее, они уже просто издеваются над людьми», - сказал Баранец.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что беженцы больше не смогут покинуть страну без заграничного паспорта. С его слов, исключения сделают только для граждан, которые следуют из зон ведения боевых действий. Ранее украинцы могли покинуть территорию страны и свободно попасть в Россию или в Европу.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. По словам главы государства, в планы Москвы не входит оккупация соседней страны. Главные цели операции - защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.