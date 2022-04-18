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Чеканя шаг, гремя броней: как прошла первая сводная репетиция Парада Победы

Максим Петренко
18:28 18.04.2022
По полигону промаршировали 11 тысяч военнослужащих, проехала военная техника. В воздушном строю пролетели почти восемь десятков самолетов и вертолетов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В первой открытой для прессы совместной тренировке военного парада участвуют пешие расчеты, техника и авиация. Здесь до мелочей повторяется все, что будет происходить 9 мая на Красной площади. Предусмотрена даже специальная пауза под речь президента. И начало - ровно в 10 утра, секунда в секунду.

Появляется знаменная группа в сопровождении роты Почетного караула комендантского Преображенского полка. В руках - флаг России и знамя Победы. Размеры тренировочной площадки в Алабине в точности повторяют размеры Красной площади. Только вместо брусчатки - бетонная дорога, есть разметка, выставлены ориентиры, возведена трибуна для высоких гостей.

В пешей колонне 33 парадных расчета. Это 11 тысяч военнослужащих. Все они опытные офицеры, сержанты и солдаты различных соединений и частей. Также в составе курсанты военно-учебных заведений Минобороны, суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. В стройных колоннах и представительницы прекрасного пола, многие участвуют не в первый раз.

Девушки признаются, что даже участие в третий раз в параде волнующе, но обещают справиться с эмоциями. Помогают отбивать ритм музыканты. Одними из первых чеканят шаг барабанщики  — суворовцы и нахимовцы.

Инструменты, которые ребята возьмут в руки 9 мая, будут внешне похожи на те барабаны, что были в самом первом параде. За пешей поехала механизированная колонна, возглавил которую - легендарный Т-34.

В составе - автомобили повышенной защищенности «Тайфун», боевые машины пехоты, танки, включая современные «Арматы», «Искандеры», системы противовоздушной обороны семейств «Бук» и «Тор», комплексы С-400 «Триумф», а также боевой робототехнический комплекс «Уран-9».

Всего задействована 131 единица наземной техники. Юные участники репетиций выдерживают по несколько прогонов в день, для них огромная честь сохранить память о своих героических предках. Завершил тренировку парада эффектный пролет авиации над полигоном.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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