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Набиуллина спрогнозировала сроки начала трансформации российской экономики

Максим Цепков
17:19 18.04.2022
По словам главы ЦБ, начало данного процесса ожидается во II–III кварталах 2022 года
Набиуллина спрогнозировала сроки начала трансформации российской экономики
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская экономика сможет какое-то время существовать благодаря запасам, но они конечны, заявила Эльвира Набиуллина.

«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики», - сказала глава Центробанка на выступлении в Госдуме.

Этот период, по словам Набиуллиной, будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары, инфляция будет выше цели.

Ранее Банк России разрешил финансовым организациям продавать наличную валюту гражданам. При этом лимиты на снятие валюты со счетов по-прежнему сохранятся: не более $10 тысяч, снятие сверх лимита - в рублях.

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