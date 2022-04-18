Банки возобновили продажу наличной валюты гражданам

В период с 18 апреля по 9 сентября можно будет купить валюту, которая поступила в кассы не ранее 9 апреля.

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Банк России разрешил финансовым организациям продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля вступило соответствующее распоряжение ЦБ, которое анонсировалось ранее.

В период с 18 апреля по 9 сентября банки смогут продавать гражданам наличную валюту, которая поступила в кассы не ранее 9 апреля.

Ранее регулятор также отменил 12-процентную комиссию на покупку валюты у брокеров. Кроме того, ЦБ с 11 апреля опустил ключевую ставку с 20 до 17 процентов. Внешние условия для российской остаются сложными, однако риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать, отметили в пресс-службе Банка России.