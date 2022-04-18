Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии
Москва вышлет несколько сотрудников посольства Болгарии, сообщило министерство иностранных дел России. Число высылаемых в ответ дипломатов не называется.
«Восемнадцатого апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве», - говорится в заявлении ведомства.
В начале марта появилось сообщение о высылке Болгарией двух российских дипломатов. В болгарском МИДе заявили, что дипломаты РФ обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.
Ранее замглавы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что высылка российских дипломатов из стран Европы является спланированной кампанией, которая наносит удар по двусторонним отношениям.