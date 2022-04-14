Ле Пен продолжает считать Крым российским и не сожалеет о невозможности посетить Киев

Ле Пен добавила, что «ни один из 19 депутатов Европарламента от "Национального объединения" не проголосовал за санкции Евросоюза против России».

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - лидер правой партии «Национальное объединение» - заявила, что продолжает считать Крым российской территорией. Она добавила, что решение о воссоединении с Россией было принято жителями полуострова на всенародном референдуме.

Кандидат на пост президента Франции прокомментировала запрет на посещение ею Украины. Она сказала, что не сожалеет об этом, а в случае избрания ее лидером французской нации, этот запрет может быть отменен. Об этом она рассказала в интервью телеканалу BFMTV.

«Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме. Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», - заявила Марин Ле Пен.

На просьбу прокомментировать решение французских парламентариев, которые воздержались при голосовании по плану поддержки Украины до начала конфронтации с Россией, Ле Пен сообщила, что конфликта интересов между депутатами ее партии и Россией нет «ни в коем случае». В этом контексте она добавила, что «ни один из 19 депутатов Европарламента от "Национального объединения" также не проголосовал за санкции Евросоюза против России».

Говоря о неэффективности антироссийских санкций, Марин Ле Пен дополнила, что пока не планирует ехать в Москву. Она отметила, что «пока не закончится специальная военная операция», «абсолютно нет резона» ей в случае победы ехать в Москву встречаться с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что жители крупнейших городов Франции своеобразно реагируют на результаты первого тура президентских выборов. На улицах сотни недовольных. Громче всего звучит лозунг «Ни Ле Пен, ни Макрон».

Так, Марин Ле Пен обещает снижение пенсионного возраста, индексацию пенсий и социальных выплат, решение проблем, связанных с миграционным кризисом. Французы уже нарекли ее защитницей прав бедняков. За свою карьеру она неоднократно призывала Евросоюз и США остановить давление на Москву.

К действующему президенту Макрону у французов много претензий. Его обвиняют в пренебрежении национальными интересами, поддержке исключительно политической элиты, росте цен на топливо и продукты, да и в целом в грядущем экономическом кризисе.