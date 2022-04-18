Учитель оценила перспективу включения продленки в образовательный процесс

На сегодняшний день группы продленного дня есть только в трети российских школ.

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Группы продленного дня в российских школах необходимы, так как большинство родителей заняты на работе, а маленьких детей не с кем оставить. Таким мнением со «Звездой» поделилась учитель начальных классов Галина Дегтерева.

«Продленка очень удобна для родителей. Дети постоянно заняты, а в некоторых школах с ними еще и делают домашние задания. У нас не предусмотрено выполнение домашней работы, а существуют платные группы присмотра и ухода. В основном это питание, прогулка и посещение кружков», - рассказала Дегтерева.

Как и любая дополнительная услуга, группа продленного дня оплачивается, добавила педагог. При этом питание ребенка в группе оплачивается отдельно.

«Любая продленка платная. Это платная образовательная услуга. После уроков дети находятся на продленке по заявлению родителей, и это оплачиваемая услуга», - отметила учитель.

В настоящий момент в школах существует два основных типа продленки, рассказала Галина Дегтерева. Каждый вариант имеет свои преимущества и учитывает личный график детей, которые могут дополнительно обучаться в музыкальных или художественных школах.

«Есть два вида продленки: короткая, когда ребенок до 15.30 в школе, и длинная - до 18.30. В длинную, как правило, очень много желающих, надо успевать подавать заявления. Родители работают, и детей не с кем оставлять», - рассказала педагог начальных классов.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что группы продленного дня станут частью образовательного процесса. За данную инициативу проголосовали 72% пользователей в Telegram-канале чиновника.

Согласно законопроекту, решение об открытии групп будет принимать образовательная организация с учетом мнения родителей. Вдобавок наряду с присмотром и уходом за детьми в рамках этой программы следует осуществлять подготовку к учебным занятиям, проводить кружки и секции, культурные мероприятия и другое. Для снижения родительской платы будет установлено право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня.