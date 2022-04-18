Как говорится в тексте указа, личный состав бригады проявил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

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Президент России Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде наименование гвардейской.

Как говорится в тексте указа, личный состав бригады проявил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях семьям пограничников, охраняющих границу на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что специальная военная операция на Украине идет по плану.