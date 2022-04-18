Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану

Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса, добавил представитель Кремля.

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Спецоперация ВС РФ на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану. Одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса», - сказал представитель Кремля.

Ранее «Звезда» показала, как идет погрузка ракеты на пусковую установку ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. Российские военнослужащие используют комплекс для нанесения ударов по особо важным военным объектам ВСУ. В ходе таких ударов был уничтожен один из командных пунктов противника.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.