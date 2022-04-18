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Неделя без осадков: в Гидрометцентре назвали сроки прихода тепла в Москву

Виктория Ивашечкина
01:56 18.04.2022
Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие несколько дней.
Неделя без осадков: в Гидрометцентре назвали сроки прихода тепла в Москву
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москву по-настоящему весенняя погода придет во вторник, 19 апреля. Также синоптик заявил, что жителей столицы ожидает неделя преимущественно без осадков.

«Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на пять градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», - подчеркнул Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, температура около 13-16 градусов тепла является климатической нормой для региона в данное время года. При этом синоптик отметил, что москвичей ждет похолодание на пару градусов и небольшие осадки, погода обещает наладиться очень быстро.

Кроме этого, синоптик поделился предварительными прогнозами на Пасху. Согласно последним расчетам Гидрометцентра, в праздничные дни в Москве ожидается облачность с прояснениями и небольшие дожди.

Ранее в Минздраве рассказали о мерах профилактики заболеваний весной. Эксперты напомнили о весеннем гиповитаминозе, который происходит из-за того, что в продуктах за зиму становится меньше витаминов. Из-за этого страдает иммунная система, что может привести к простуде.

По мнению экспертов, весной следует следить за питанием и увеличить количество свежих овощей и фруктов в рационе.

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