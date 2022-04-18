Белый хлеб высшего сорта: как военные из РФ восстановили пекарню под Харьковом

Свежий хлеб сейчас привозят не только местным жителям. Регулярные поставки наладили также в некоторые больницы и военные госпитали.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Впервые за почти два месяца жители приграничного поселка в Харьковской области держат в руках свежеиспеченный хлеб. Хлебопекарня сейчас - единственное работающее производство на весь поселок. И этот шаг к возобновлению мирной жизни здесь помогли сделать военнослужащие Западного военного округа.​

«Нами был подведен генератор. Подключены хлебопекарные агрегаты. Не хватало электричества. Подвозим воду, муку. Огромная проблема с дрожжами. Мы ее тоже решили», - рассказал военнослужащий ВС РФ Ярослав.

Мощный армейский генератор вполне позволяет расширить производство. Пока же за одну смену здесь выпекают 350 буханок хлеба. Хлеб и кондитерские изделия выпекали и раньше. На предприятии повсюду формы и плиты, но в результате обстрелов ВСУ здание получило повреждения. Запасов муки хватит на несколько недель, и обещают еще довезти, а через какое-то время здание полностью отремонтируют.

«Людям надо помогать. Мы помогаем. Мы сами сидели без хлеба», - рассказала работник пекарни Галина.

Российским военным помогают волонтеры. Они взяли на себя всю логистику и работу с населением. Свежий хлеб сейчас привозят не только местным жителям. Регулярные поставки наладили уже в некоторые больницы и военные госпитали.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов