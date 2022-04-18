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Арсенал в подвалах: как комбинат Ильича в Мариуполе стал складом боеприпасов украинских морпехов

Павел Кольцов
14:53 18.04.2022
В оставленных помещениях лежат боеприпасы одной из стран НАТО - выстрелы для подствольного гранатомета. Также имеется ящик с патронами для крупнокалиберного пулемета.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов посетил металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. В прошлом это предприятие было укрепрайоном украинских военных.

«Эти подвальные помещения превращены в настоящий арсенал. Имеются боеприпасы одной из стран НАТО - выстрелы для подствольного гранатомета. А также есть ящик с патронами для крупнокалиберного пулемета», - сказал он.

Штабелями лежат ящики с боеприпасами - с гранатами, противопехотными минами. В небольшом спортзале есть стихийная раздевалка, а на полу валяется военная форма. Видимо, украинские военные переодевались в гражданское.

В соседнем помещении отдыхали, там лежат личные вещи. Кто‐то вопреки декоммунизации по старой памяти носил ремень Военно‐морского флота СССР. Комбинат Ильича удерживали подразделения украинской морской пехоты.

Также корреспондент «Звезды» показал мешанину техники, обломков и воронок на металлургическом комбинате имени Ильича.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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