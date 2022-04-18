СК РФ показал видео допроса застрелившего спасателя пенсионера в Одинцово

Вчера в Подмосковье 80-летний местный житель застрелил сотрудника экстренной службы, который прибыл на помощь промышленному альпинисту.

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ показал видео допроса мужчины, который накануне застрелил сотрудника МЧС в Одинцово. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и лишении свободы. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы. Из дома застрелившего спасателя пенсионера были изъяты две единицы самодельного оружия.

Напомним, вчера, 17 апреля, в Подмосковье 80-летний местный житель решил помешать работе промышленного альпиниста, который выполнял ремонтные работы. Пенсионер переместил его снаряжение внутрь своей квартиры, вынудив альпиниста спуститься к нему на балкон.

В квартире пенсионер принялся угрожать самодельным оружием альпинисту и запретил покидать помещение. Мужчине удалось обратиться по телефону в правоохранительные органы и сообщить о происходящем. На помощь прибыл спасатель экстренной службы. Он позвонил в дверь, однако пенсионер, отказавшись открывать, произвел выстрел, причинив смертельное ранение спасателю.