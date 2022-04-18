Как отметил пресс-секретарь президента РФ, украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с Россией договоренностях и меняет позицию.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика продвижения переговорного процесса РФ и Украины оставляет желать лучшего. Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах договоренностях и меняет позицию.

«На экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу напомнить слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует постоянства по согласованным моментам, позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», - сказал он.

По словам Пескова, Кремль по-прежнему не хочет вносить в публичную область те аспекты, которые обсуждаются в ходе переговоров. Пресс-секретарь отметил, что специальная военная операция продолжается и идет она по плану.