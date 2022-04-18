Экономист объяснил важность возобновления продажи наличной валюты гражданам

В период с 18 апреля по 9 сентября банки смогут продавать гражданам наличную валюту, которая поступила в кассы не ранее 9 апреля.

© Фото: Pixabay

Проректор РАНХиГС, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин в беседе со «Звездой» оценил решение ЦБ позволить российским банкам продавать наличную валюту гражданам.

«Это маркер стабильности. Если вам что-то запрещали, а потом разрешили и вернули в более-менее привычный вам формат, посылается правильный сигнал, что не нужно нервничать и все достаточно спокойно, под контролем», - сказал эксперт.

Специалист отметил, что после того, как Москва объявила о решении перейти на оплату за российский газ в рублях, произошло укрепление национальной валюты страны.

«Если мы сейчас увеличиваем спрос на валюту, разрешив населению ее покупать, то мы как бы говорим, что нам не нужно, чтобы рубль укреплялся уж очень сильно, потому что это несет за собой свои негативные последствия... По сути, здесь такое стабилизирующее воздействие и на общественное мнение, которое переживало по поводу изменения условий торговли валютой...» - объяснил он.

Также, по словам Марголина, такое решение оказывает стабилизирующее воздействие на курс.

«В этом смысле некоторое понимание о том, каков же будет уровень доходов экспортеров, доходы в бюджет», - добавил экономист.

Ранее стало известно, что Банк России разрешил финансовым организациям продавать наличную валюту гражданам. С сегодняшнего дня вступило соответствующее распоряжение ЦБ. В период с 18 апреля по 9 сентября банки смогут продавать гражданам наличную валюту, которая поступила в кассы не ранее 9 апреля.