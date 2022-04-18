Армия Оперативно-тактическая авиация РФ атаковала 108 районов сосредоточения украинских войск В российском оборонном ведомстве добавили, что ракетой «воздух-воздух» удалось сбить украинский беспилотник. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Оперативно-тактическая авиация РФ атаковала 108 районов сосредоточения украинских войск. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - сказал он в ходе брифинга. Также официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что в районе Буды ракетой «воздух-воздух» удалось сбить украинский БПЛА. В общей сложности, по данным МО РФ, с начала проведения российской спецооперации на Украине были уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотника, 250 ЗРК, 2 326 танков и других боевых бронемашин, 254 установки РСЗО, 1 004 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 184 единицы военной автоспецтехники. Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика