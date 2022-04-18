Туристическая группа пропала во время сплава по реке в Свердловской области

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Туристическая группа, состоящая из восьми человек, пропала в Свердловской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Предполагается, что она сплавлялась от реки Восточный Шишим до реки Чусовая. В назначенное время в месте сбора, где их ждал автомобиль, туристы не появились. Туда были направлены оперативная группа 10-го поисково-спасательного отряда города Первоуральска и представители полиции. Следов группы обнаружено не было. Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы.

Всего в поисках задействованы 22 человека, 10 единиц спецтехники, в том числе семь специалистов и три единицы спецтехники от МЧС России. В ведомстве отмечают, что туристическая группа не была зарегистрирована, что привело к задержке времени обнаружения ее пропажи и осложняет поиски в связи с отсутствием точной информации о маршруте.

Напомним, в начале апреля два маломерных судна столкнулись в Астраханской области в Камызякском районе.