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Капризов установил новый рекорд «Минессоты» по голам за один сезон

Виталий Музыка
09:11 17.04.2022
Российский хоккеист Кирилл Капризов установил новый рекорд по голам за один сезон, обогнав рекордсменов 2007/2008 и 2017/2018 сезонов.
Капризов установил новый рекорд «Минессоты» по голам за один сезон
© Фото: Adrian Wyld, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Минессота Уайлд» Кирилл Капризов забросил 43 шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, установив новый рекорд команды по количеству заброшенных шайб за один сезон.

Ранее этот рекорд разделяли Мариану Габорик, который забил 42 гола за 77 матчей, и Эрик Стаал, забивший 42 гола за 82 матча. Российский хоккеист Капризов установил новый рекорд на 72-й игре.

Рекорд был поставлен в матче, где победа досталась «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:5.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба Washington Capitals Александр Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ.

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