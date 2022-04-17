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СБУ перед бегством оставила в Херсоне группу диверсантов

Егор Левин
09:10 17.04.2022
Одним из командиров стал бывший сотрудник силовых структур Украины Владимир Чайковский - об этом свидетельствуют документы из его личного дела.
СБУ перед бегством оставила в Херсоне группу диверсантов
© Фото: РИА Новости
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Перед бегством из города Служба безопасности Украины завербовала для диверсий в тылу ВС РФ членов херсонской теробороны. Об этом свидетельствуют документы, обнаруженные в архиве СБУ.

«При работе с архивом вышли на начальника отделения полиции в порту "Херсон" Херсонского отдела ГУ нацполиции в Херсонской области Жаркова Максима Владимировича. Выяснилось, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу российских войск», цитирует РИА Новости информацию от сотрудника одного из российских силовых ведомств.

По его данным, одним из командиров террористической ячейки стал бывший сотрудник силовых структур Владимир Чайковский. Об этом свидетельствуют документы из его личного дела. В свою очередь, в телефоне Жаркова нашлась переписка с сотрудниками Управления «К» Управления СБУ по Херсонской области с указаниями для него. В квартире Жаркова силовики обнаружили тайник с документами, гранатами, запалами и радиостанциями. Бумаги под грифом «Совершенно секретно» датированы 2014 годом.

Ранее сообщалось, что СБУ намерена спрятать в подвале здания в Ирпени тела из морга для обвинения России в якобы убийствах мирных жителей. В МО РФ заявили, что затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».

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