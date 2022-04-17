Экс-посол Франции Аро заявил, что Запад пытается поучать мир, используя двойные стандарты
Бывший постпред Франции в ООН Жерар Аро назвал вторжение США в Ирак в 2003 году скандальным. Об этом экс-постпред заявил в интервью с газетой Global Times, комментируя спецоперацию РФ на Украине.
По его словам, Западу, осуждая политику Москвы, необходимо брать во внимание факт, что Китай, Индия и ЮАР не голосовали против РФ в Генассамблее ООН.
«Факт состоит в том, что Запад пытается поучать остальной мир, очень часто используя двойные стандарты. Я вполне уверен, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 году. Франция выступала против интервенции США, но это хороший пример двойных стандартов», - сказал он.
Аро в беседе сравнил действия США и КНР в милитаристском сегменте за последние 30 лет: Китай не вторгался в чужие страны ни разу за последние 30 лет, в то время как Америка имеет целый список интервенций.
Французский дипломат заключил, что западным державам следовало бы изменить свое поведение, но усомнился в вероятности этого, указав на то, что Вашингтон считает себя «маяком свободы в мире» и это часть их национального характера.
Ранее сообщалось, что беспрецедентные антироссийские санкции против РФ - новая геополитическая авантюра Вашингтона, цену которой придется платить всему миру.