Запад пытается поучать весь мир, но использует двойные стандарты, что дискредитирует их позицию, заявил экс-посол Франции.

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Бывший постпред Франции в ООН Жерар Аро назвал вторжение США в Ирак в 2003 году скандальным. Об этом экс-постпред заявил в интервью с газетой Global Times, комментируя спецоперацию РФ на Украине.

По его словам, Западу, осуждая политику Москвы, необходимо брать во внимание факт, что Китай, Индия и ЮАР не голосовали против РФ в Генассамблее ООН.

«Факт состоит в том, что Запад пытается поучать остальной мир, очень часто используя двойные стандарты. Я вполне уверен, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 году. Франция выступала против интервенции США, но это хороший пример двойных стандартов», - сказал он.

Аро в беседе сравнил действия США и КНР в милитаристском сегменте за последние 30 лет: Китай не вторгался в чужие страны ни разу за последние 30 лет, в то время как Америка имеет целый список интервенций.

Французский дипломат заключил, что западным державам следовало бы изменить свое поведение, но усомнился в вероятности этого, указав на то, что Вашингтон считает себя «маяком свободы в мире» и это часть их национального характера.

Ранее сообщалось, что беспрецедентные антироссийские санкции против РФ - новая геополитическая авантюра Вашингтона, цену которой придется платить всему миру.