Global Times: за авантюры Вашингтона с санкциями против РФ будет платить весь мир

© Фото: Hesther Ng, Keystone Press Agency, Globallookpress

Беспрецедентные антироссийские санкции против РФ - новая геополитическая авантюра Вашингтона, цену которой придется платить всему миру. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times.

«По общему признанию, причиной резкой инфляции во всем мире стало множество факторов, и один из главных - это пандемия COVID-19», - сказано в публикации.

В материале отмечено, что последняя статистика по глобальной инфляции указывает, что экономический упадок является следствием украинского кризиса и экономических санкций Запада. Также инфляцию усугубляет резкий рост цен на энергоносители и сырье, спровоцированный «необдуманными экономическими санкциями Запада против России, вводимыми под руководством США».

«В момент, когда глобальные цепочки поставок еще не в полной мере восстановились после пандемии, ситуация на Украине и антироссийские санкции усугубляют перебои со снабжением. Мы наблюдаем дефицит энергоресурсов, сырья и продовольствия, а страны мира в этих условиях несут основное бремя нагрузки от геополитических авантюр США», - сказано в материале.

По мнению журналистов издания, целью неудачных попыток Вашингтона обвинить другие страны по вопросу инфляции является стремление скрыть капитуляцию перед вирусом и огромные издержки по введению экономических санкций против Москвы.

Ранее сообщалось, Китай направляет в район Тайваня военные силы для проведения боевых учений на фоне визита на остров конгрессменов США.