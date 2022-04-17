ВС РФ развернули уникальный пункт ремонта техники практически на передовой

Российские военнослужащие выполняют свои задачи в 3 смены, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

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Российские военнослужащие развернули пункт ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Уникальность данной ремонтной базы состоит в том, что она находится не в тылу войск, а практически на передовой. Благодаря этому плечо эвакуации техники для ремонта и восстановления составляет не более 15-20 километров, что позволяет сократить время ее ремонта и восстановления.

«Подразделение технического обеспечения объединения на данном направлении выполняет весь спектр задач технического обеспечения, возложенный на нас - это и эвакуация как своей техники, так и трофейной, ремонт, ее возвращение в строй. Также подразделения технического обеспечения выполняют задачи по восполнению ракет и боеприпасов для соединений и частей объединения, что позволяет успешно соединениям и частям выполнять поставленные задачи», - сказал офицер ВС РФ Алексей.

Соблюдая все принципы маскировки, российские военнослужащие могут проводить работы любой сложностиблагодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта, а также высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений.

Личный состав выполняет регламентные работы по смене масел и жидкостей на технике, замене вышедших из строя или требующих капитального ремонта узлов и агрегатов. Специалистам подразделения на замену двигателя бронетранспортера БТР-80 требуется не более 8 часов.

Отдельного внимания заслуживает восстановление техники вооруженных сил Украины (ВСУ). За короткое время существования базы военнослужащие подразделения восстановили более 12 единиц трофейной техники ВСУ. В ближайшее время вся техника будет передана подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее сообщалось, что ВС РФ призвали украинских боевиков и иностранных наемников, обороняющихся на территории завода «Азовсталь», сложить оружие и полностью остановить боевые действия. Всем принявшим такое решение бойцам противника гарантировали сохранение жизни.

Материал подготовили Николай Баранов и Виталий Музыка.