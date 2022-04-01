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Эксперт рассказал, что доллар может стоить и 50, и 30 рублей

Марина Крижановская
07:04 01.04.2022
Однако отмечено, что курс рубля будут определять монетарные власти страны и пока долгосрочный прогноз строить нельзя.
Эксперт рассказал, что доллар может стоить и 50, и 30 рублей
© Фото: pixabay.com
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Укрепление российской национальной валюты может продолжиться. По мнению специалистов, курс американской валюты к рублю может и дальше снижаться и достигнуть и 50 рублей, и 30 рублей за один доллар США.

Как сообщает «Прайм» слова аналитика Алексея Антонова, в нынешних условиях ограничений на покупку, использование и вывоз валюты и резкиого снижения импорта из России, американская валюта будет дешеветь.

«Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», - сообщает издание.

Также отмечено, что, не обладая необходимыми данными, долгосрочный прогноз на курс рубля строить нельзя. Предполагается, что Банк России может начать снижать ключевую ставку до 13%-15% годовых.

Ранее в Международном валютном фонде отметили, что антироссийские санкции угрожают избавлению от доминирования доллара. Так, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат сказала, что широкое использование других валют в мировой торговле приведет к дальнейшей диверсификации резервных активов национальных центральных банков.

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