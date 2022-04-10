Глава ЕК рассказала о перспективах вступления Украины в ЕС

© Фото: Guillaume Périgois, Unsplash

Процесс присоединения к Евросоюзу (ЕС) обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, как в случае с Украиной, возможны необычные шаги. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Украинцам важно решить, что они будут делать в будущем и как хотят строить свою страну, отметила она.

«Они (украинцы. - Прим.ред.) хотят вступить в Евросоюз. Обычно этот процесс занимает годы, и вчера мы сделали важный шаг вперед», - сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNN.

Опросник для переговоров о вступлении в ЕС, который фон дер Ляйен передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому, это «база для дискуссий в предстоящие месяцы», уточнила глава ЕК.

Она также отметила, что Украина «вне всяких сомнений принадлежит к европейской семье».

«Они в экстраординарной ситуации, где мы должны принимать необычные шаги», - пояснила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС готов поддержать реформы на Украине после завершения боевых действий параллельно с восстановлением страны, что станет «экстраординарным способом сформировать страну и пройти путь к Евросоюзу», уточняет РИА Новости.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что страна рассчитывает получить от Евросоюза статус страны-кандидата на вступление в июне.