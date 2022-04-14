Привезли лекарства: уже третий российский гумконвой прибыл в села Харьковской области

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Помощь пришла. Это уже третий конвой с гуманитаркой, который доставили наши военные в небольшие села под Харьковом. Недалеко линия соприкосновения. Слышен интенсивный огонь артиллерии, но, люди кажется, привыкли и уже ждут грузовики у деревенского клуба.

Местные жители самоорганизовались и составили списки, по которым и раздаются продуктовые наборы. Всего около пятисот человек. Это как местные, коренные жители, так и беженцы из Харькова. Помимо того, что идет раздача продуктовых наборов, здесь впервые привезли еще и лекарства. Население в основном пожилое, поэтому это самая большая необходимость здесь.

Лекарства выдают также по заранее составленным спискам. Тут же консультация специалиста. Фельдшера здесь сейчас нет, поэтому вся забота о больных на плечах одной девушки.

Екатерина Жигулина, жительница Харькова, работала в городе фармацевтом. Вместе с мужем, маленьким ребенком и родителями бежали от обстрелов сюда. В селе у семьи дача. Екатерина рассказывает: с первого дня, уже больше месяца, к ней ежедневно приходят соседи. Знают, что работала в аптеке, и просят хоть каких-то медикаментов. Пришлось отладить систему заявок в Россию, через наших бойцов.

«Мы писали списки, у людей здесь сахар, инсульт. К нам скорая не доезжает. Только так. Написали нам списки, ну вот. Солдатам отдавали... Совсем пожилые... Ну, разные люди приходят. Маленькие детки. У кого-то зубки растут, у кого что», - рассказала Екатерина.

Кроме продуктовых наборов, в каждом из которых крупы, консервы, подсолнечное масло, конфеты, а также лекарств в села под Харьковом привезли хозяйственные товары. Мыло, шампуни, бритвенные станки, детские и взрослые подгузники, средства для мытья посуды, зубные щетки и пасту.

Никакого снабжения в маленьких населенных пунктах нет уже второй месяц. Выезжать критически опасно. ВСУ обстреливает деревенские дороги, бьют по легковушкам гражданских.

Для больших упаковок промышленных товаров жители приспособили под склад специальное помещение. Раздачей займутся в ближайшие дни, а военный гуманитарный конвой выдвигается к их соседям.

Люди стараются без крайней необходимости из домов не выходить. За долгие недели обстрелов стало ясно: нужно быть поближе к погребу. Некоторые живущие на соседних улицах жители не виделись с конца февраля.

Приезд колонны с гуманитаркой успокаивает людей. Значит безопасно, можно выходить из укрытий и пополнить запасы. У Михаила Петровича и Екатерины Валентиновны разбита половина дома. Но, освоились: живут в неповрежденной части. Пенсионеры говорят: главное - уцелели. Сами и гости из Харькова.

«Были дети в хате. Трое. У нас двое по три года, одному шесть. Невестки и хлопцы. Бежали, не знаю как. Слава Богу, не пострадали», - поделилась пожилая женщина.

Сына с невесткой и внуков сразу после обстрела отправили в сторону России. Где они сейчас, не знают. Телефонной связи нет, как нет и электричества с водоснабжением. Даже уличные колонки не работают.

Екатерина Валентиновна и Михаил Петрович в селе остались. Говорят: нужно хату восстанавливать. И просят наших военных в один из следующих приездов привезти стройматериалы. Сезон работ скоро начнется, а к этому времени, уверены старики, линия фронта будет уже далеко.