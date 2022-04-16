Рейтинг доверия Байдену упал рекордно низко

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Доверие населения Соединенных Штатов к своему президенту Джо Байдену, по информации прессы, упало до рекордно низких отметок. Рейтинг действующего главы государства, согласно данным СМИ, оказался ниже, чем показатели всех его предшественников в аналогичный период нахождения на посту.

Как указал телеканал CNN, изучивший опросы четырех различных организаций, проведенные на этой неделе, американское общество доверяет Байдену примерно на 41%. Один из опросов и вовсе показал лишь 33% доверия.

В то же время несколько лет назад, как пишет СМИ, рейтинг доверия экс-лидеру США Дональду Трампу держался на уровне 42%. Такое восприятие населением, какое сейчас можно наблюдать в случае с Байденом, по версии телеканала, говорит о больших проблемах у нынешнего президента.