МО: РФ доставила на Украину уже более 11,6 тысячи тонн гуманитарных грузов

Как сообщает МО РФ, также проведено 820 гуманитарных акций.

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Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 11 663,8 тонны гуманитарных грузов, проведено 820 гуманитарных акций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Минобороны, за истекшие сутки шесть гуманитарных акций проведено в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 226 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

«14 апреля 2022 года проводятся 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 502,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», - рассказал на военном брифинге представитель МО РФ.

Ранее Минобороны России опубликовало документы о деятельности биолабараторий Соединенных Штатов на Украине. Начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты последовательно наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов