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В Южной Каролине в результате стрельбы в ресторане пострадали девять человек

Виктория Ивашечкина
23:28 17.04.2022
Это вторая массовая стрельба в штате за прошедшие выходные.
В Южной Каролине в результате стрельбы в ресторане пострадали девять человек
© Фото: pexels.com
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В ресторане Cara's Lounge города Фурман, штат Южная Каролина, в воскресенье произошла стрельба. В результате инцидента ранения получили не менее девяти человек. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на местные правоохранительные органы. 

На данный момент власти расследуют инцидент, точные обстоятельства произошедшего неизвестны.

Как отмечается, это уже вторая массовая стрельба в Южной Каролине за пасхальные выходные. Днем ранее неизвестный открыл огонь в торговом центре в городе Колумбия. В результате этого пострадали 14 человек. По факту произошедшего, были задержаны три человека, у которых при себе было оружие.

Во вторник, 12 апреля, сообщалось, что в метро Нью-Йорка в районе Бруклина произошла стрельба. Как уточнялось, по предварительным данным, подозреваемый, на котором был надет противогаз, скрылся с места происшествия.

Позже стало известно о 29 пострадавших после стрельбы в нью-йоркском метро. Сообщалось, что десять человек, которые были госпитализированы после произошедшего, уже выписаны, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

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